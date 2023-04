Inaugurato il nuovo supermercato Tigros a Lomazzo

Ieri 19 aprile 2023 a Lomazzo (Como) Tigros ha aperto il suo 76° punto vendita! Si tratta del sesto della provincia. Si trova in in via Graffignana 18.

La nuova struttura a Lomazzo

Una struttura ampia e luminosa che offre banchi serviti di macelleria e gastronomia, frutta e verdura per ogni necessità e la comodità del pesce fresco confezionato. Nei reparti freschi, in particolare, spiccano: oltre 60 prodotti di frutta e verdura a 1 euro sempre, 12 mesi l’anno; la stagionalità dell’ortofrutta dove si trovano, tra le diverse referenze, i prodotti della linea “Merita l’Assaggio” selezionati da TIGROS.

Si tratta di frutta e verdura di stagione di altissima qualità con un gusto particolare dovuto al luogo di origine e ai metodi di coltivazione. Alcuni esempi sono: la Fragola Candonga Top Quality, i pomodori di Pachino I.G.P Ciliegino, Piccadilly e Datterino; la carne di suino, pollo e tacchino è 100% italiana e tutta la carne bovina è di scottona di filiera; i prodotti del reparto panetteria-pasticceria preparati nei Laboratori TIGROS a Cassano Magnago in provincia di Varese; il pane, nelle sue diverse varietà, viene sfornato ogni giorno e le torte sono preparate dai pasticceri secondo ricette tradizionali.

In pasticceria è possibile trovare monoporzioni, pasticceria mignon, crostate nonché torte con crema e panna. I clienti possono inoltre richiedere torte personalizzate su prenotazione per le feste e occasioni speciali, rivolgendosi al box informazioni. Il pesce fresco di mare e di acqua dolce, pronto da portare a casa proveniente dai migliori mercati. A Lomazzo dal 26 aprile, inoltre, sarà possibile usufruire del servizio TIGROS Drive ritirando la propria spesa all'esterno del supermercato e anche Tigros Casa servizio di consegna a domicilio della spesa (7 giorni su 7 dalle 9.00 alle 22.00. Consegna in giornata per ordini inseriti entro le 10). In cassa è possibile pagare le bollette ed utilizzare i buoni pasto, sia cartacei che elettronici, e i moderni metodi di pagamento come Satispay e Bancomat Pay.

Il supermercato sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21.00 e la domenica dalle 8.30 alle 20.00. Per ulteriori informazioni: www.tigros.it