Cosa sappiamo del nuovo parcheggio per auto e barche che aprirà in centro a Como

Prossima apertura in centro a Como e per la precisione in via Innocenzo XI, 53 dove prima c'era MD, di un parcheggio che ospiterà auto, barche e furgoni.

Per ora non c'è una data precisa di apertura ma il profilo social del parcheggio che si chiamerà Como Central Parking ha cominciato a dare segni di vita e anche informazioni, tramite la sua pagina Facebook e i gruppi della città.

Il parcheggio sarà presidiato e video sorvegliato H24. Sono previsti abbonamenti settimanali, mensili e annuali.

Il parcheggio ospiterà auto, camper, furgoni, moto e farà anche rimessaggio di imbarcazioni. A pochi passi dal lungolago offrirà servizio di parcheggio e transfer per chi avesse organizzato un evento, autolavaggio e ovviamente sarà aperto 24 ore su 24. Questo, al momento, è quello che si sa sul nuovo arrivato a Como, uno spazio con varie funzioni, che farà senz'altro felici i turisti e non solo.

Nell'attesa della data di apertura si può mandare, per avere informazioni, una mail come indicato sulla pagina Facebook a como.centralparking@gmail.com.