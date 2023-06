La nuova enoteca di Carmelo Manganaro in via Milano

Un'altra enoteca, senza mescita, è nata da un paio di settimane in via Milano a Como. Il negozio, all'interno del cortile del civico 34, è specializzato in vini convenzionali italiani e francesi, con particolare attenzione agli Champagne, e anche superalcolici L'Enoteca CM, acronimo di Carmelo Manganaro, il titolare, è nata dopo anni di esperienza a Varese nell'ambito della distribuzione, attività che Carmelo non ha abbandonato del tutto anche se oggi preferisce dedicarsi alla vendita di bottiglie al dettaglio, fidando nelle buone prospettive turistiche del capoluogo.

Per ora non è prevista una selezione di vini naturali ma non è escluso che l'enoteca possa ampliare anche in questo senso la sua offerta. Al sabato pomeriggio Enoteca CM propone aperitivi di degustazione all'esterno del locale. Il negozio è aperto dalle 9.30 alle 19; il lunedì solo al pomeriggio, la domenica giorno di chiusura.