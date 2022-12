Casinò di Campione d'Italia, i numeri parlano di rinascita

Il Casinò di Campione d'Italia sarebbe sulla via della completa "resurrezione", stando ai numeri relativi agli ingressi e ai commenti dei vertici della sala da gioco. A quasi un anno dall’apertura, il Casinò registra numeri importanti. Dopo l’omologa del concordato per il risarcimento dei creditori dello scorso 14 dicembre, che ha concluso positivamente un lungo e complesso percorso, la casa da gioco si appresta a chiudere l’anno con risultati al di sopra delle aspettative. “Siamo soddisfatti dei numeri raggiunti in questi primi 11 mesi di attività - dichiara il direttore giochi, Alexander Mazza – abbiamo registrato quasi 2mila ingressi il giorno di Natale, peraltro con orario ridotto, e altrettanti nella giornata di Santo Stefano. Un incentivo a venire di persona a Campione sono sicuramente i nostri tavoli live e i numerosi jackpot che ogni giorno elargiscono anche cifre importanti, peraltro abbiamo appena ampliato e diversificato il parco delle slot machine. Siamo fiduciosi - conclude Mazza - di chiudere a gennaio il primo anno di attività con numeri che lasciano ben sperare, in attesa della riapertura del poker prevista per il 2023“ .

“La riapertura dello storico Salone delle Feste con un grande evento per Capodanno – dichiara Alessandra Bernasconi responsabile clienti vip - è fondamentale per il rilancio del Casinò che sta tornando agli antichi splendori grazie anche al numero crescente di persone che ci visitano. Saluteremo l’arrivo del 2023 con super ospiti e una cena gourmet di alto livello".