Casartelli, Bizzozero, Ricci e tanti altri: tutti i nomi eletti in Confesercenti Como

Claudio Casartelli è stato confermato presidente di Confesercenti Como. L'assemblea elettiva dell'associazione di commercianti ha però eletto tutti gli organismi dirigenti. In alcuni casi si tratta di riconferme, in altri si tratta di nomi nuovi, come per esempio l’agente di commercio Isabella Ricci designata come nuova vicepresidente (sarà eletta nella prima riunione della nuova presidenza).

Tante altre le novità. Eletto nella presidenza l’ex sindaco di Cantù Claudio Bizzozero, organizzatore del Lake Como Wine Festival e di altri festival gastronomici; l’avvocato Alessandra Calabrò; il presidente della Fiera del Libro di Como Alessio Rimoldi; il consulente fiscale Eugenio Bonaffini; l’imprenditrice Paola Caroni, titolare tra le varie attività anche del noto Arnold’s Pub; l’agente immobiliare Paolo Russo; il coordinatore degli ambulanti Massimo Maiorano; Mafall Fall, responsabile dell’ufficio “In Regola” per l’imprenditoria a guida straniera. Confermati in presidenza il direttore Angelo Basilico, il presidente onorario Sergio Ferrario, il coordinatore dei pensionati Giampiero Invernizzi, il consulente informatico Domenico Tammaro.

Presidenza: Claudio Casartelli, Angelo Basilico, Isabella Ricci, Sergio Ferrario, Eugenio Bonaffini, Claudio Bizzozero, Paolo Russo, Massimo Maiorano, Giampiero Invernizzi, Mafall Fall, Alessandra Calabrò, Paola Caroni, Alessio Rimoldi, Domenico Tammaro.

Collegio dei revisori dei conti: Simone Cichella (presidente), Giuseppe Strada, Oscar Monti.

Collegio di garanzia: Salvatore Galluzzo (presidente), Angelo Di Biase, Fausto Giustetto, Benedetta Rossi, Luca Cavaleri.