Nuovo amministratore delegato ad Artsana: è Nicola Zotta

Cambio ai vertici di Artsana Group. La multinazionale di Grandate ha nominato Nicola Zotta nuovo amministratore delegato a partire dal prossimo 4 maggio.

Zotta, 51 anni, si è laureato in Economia e Management all'Università di Trento e ha poi ottenuto un master presso la ESSEC Business School di Parigi, città in cui ha vissuto per 10 anni. "Il manager - spiegano da Artsana - ha maturato una significativa esperienza internazionale e di innovazione lavorando prima nel Gruppo Safilo e poi in Marchon Eyewear, dove dal 2009 ha ricoperto ad Amsterdam la carica di Managing Director EMEA e Asia per poi diventarne, nel 2016, presidente e amministratore delegato con sede a New York".

Zotta ha guidato le aziende da lui gestite verso risultati di importante crescita sia dal punto di vista dei ricavi, attraverso apertura di nuovi mercati e canali distributivi, innovazioni di prodotto ed allargamento del portafoglio di brand, sia dal punto di vista dei profitti, come evidenziato dalla sua più recente esperienza in Marchon, dove Zotta ha portato la società a diventare uno dei tre principali player globali nel mercato eyewear e la prima azienda del settore ad investire nella produzione di occhiali sostenibili.



Nicola Zotta ha dichiarato: "Sono entusiasta di entrare a far parte di un Gruppo come Artsana che, con 75 anni di storia, rappresenta un simbolo del made in Italy. Nel percorso che sta per iniziare intendo sviluppare il Gruppo puntando su innovazione, tecnologia e prodotti al servizio del benessere dei bambini e delle famiglie. Farò leva, tra le altre cose, sull'eccellenza di prodotto che da sempre contraddistingue Artsana e sulla tradizione dei suoi brand. Sono pronto ad accogliere le prossime sfide in particolare quelle per l'implementazione della strategia di intemazionalizzazione e non vedo l'ora di dare il mio contributo a questa squadra eccellente".