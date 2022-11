Nel Comasco il nuovo polo produttivo (del fresco) d'eccellenza: "Non sarà un supermercato"

Ne avevamo già parlato lo scorso luglio ma ora il progetto del nuovo polo produttivo d'eccellenza nel settore alimentare tra Arosio e Giussano, tra la Brianza monzese e quella comasca è (quasi) realtà.

A dare il via libera il consiglio comunale di Giussano che nella seduta di mercoledì 9 novembre, ha dato l'ok alla variante relativa al Piano particolareggiato produttivo di via Viganò e agli ambiti produttivi “D1”. Atti che fanno seguito all’adozione della Variante avvenuta nel mese di luglio a cui ha fatto seguito il periodo di presentazione delle osservazioni da parte della cittadinanza.

Una variante che porterà alla realizzazione di un grande polo, produttivo alimentare del fresco di Iperal Supermercati e non di un nuovo supermercato come qualcuno ipotizzava.

L'area è di 41.229 metri quadrati, con superficie lorda di pavimento di 27.707 metri quadrati a nord di Giussano ed è delimitata a sud dal tracciato della SP102, ad ovest dalla via Valassina, a nord e ad est dal confine con Arosio ed è posto nelle immediate vicinanze alla Strada Statale 36. Il progetto presentato dall’operatore prevede la realizzazione di un edificio dotato di magazzino automatizzato con un complesso sistema di impianti tecnologici in grado di mantenere costante la situazione climatica interna per la lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari oltre a ulteriori opere necessarie a fini produttivi e logistici.

“Nessun nuovo supermercato, ci tengo a dirlo per sgombrare il campo da ogni possibile equivoco - conferma il sindaco di Giussano Marco Citterio - un’area che già aveva destinazione produttiva, situata al confine con Arosio, sorgerà un polo produttivo d’eccellenza dove le materie prime saranno trasformate a scopo alimentare. Ad intervento ultimato,il processo di produzione di prodotti alimentari freschi avrà ricadute economiche dirette sul nostro territorio, anche in termini di occupazione”.

Attenzione al verde e effetti positivi per la comunità

Vicino al nuovo centro di produzioni ci sono insediamenti residenziali e servizi pubblici e di interesse collettivo. Il progetto prevede la realizzazione di adeguate fasce verdi di mitigazione utilizzando specie vegetali autoctone. Mentre per gli ambiti adiacenti alle aree interne al Parco regionale Valle del Lambro verranno intraprese soluzioni per un adeguato inserimento ambientale delle strutture, prevedendo un adeguato equipaggiamento a verde e fasce alberate, nonché la miglior tutela della salubrità dei luoghi e dell'ambiente. Già nel novembre del 2021 la giunta aveva approvato l’avvio del procedimento di variante, a cui ha fatto seguito a maggio la relativa Conferenza dei servizi che, non rilevando ricadute ambientali tali da sottoporre la Variante alla procedura di valutazione ambientale strategica, concludeva l’iter con un parere di esclusione dalla procedura a cui faceva seguito il Decreto di esclusione. Anche la Commissione urbanistica, lavori pubblici e viabilità, lo scorso 13 luglio ha espresso parere favorevole all’intervento. La variante urbanistica prevede l’estensione dell’ambito includendo le due aree classificate come ambiti produttivi, la modifica di alcuni parametri edificatori ed una differente destinazione d’uso del compendio con un insediamento di minor impatto ambientale che contemperi anche la logistica, destinazione già ammessa negli ambiti industriali del piano delle regole.

“Sarà un polo di eccellenza dove le materie prime saranno trasformate a scopo alimentare - spiega il primo cittadino -. Il via libera del consiglio comunale conferma la validità di un progetto che porta una filiera per la produzione di prodotti alimentari freschi, generando una catena che porterà indotto per la nostra città. Anche grazie allo sviluppo di questa area produttiva, ci attendiamo importanti ricadute sociali, occupazionali ed economiche per il territorio”.