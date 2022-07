A Tavernerio nuovo negozio Maxi Zoo

Un nuovo pet store di 700 mq dedicato alla cura e al benessere degli amici animali: è il grande punto vendita che Maxi Zoo inaugura giovedì 28 luglio 2022 a Tavernerio, in via Provinciale 69. Ad accogliere i clienti ci sarà uno staff di 7 persone.

Nel nuovo punto vendita i consumatori possono trovare un assortimento di oltre 7mila articoli, di cui 4mila prodotti a marchio esclusivo, adatti a tutte le esigenze di alimentazione, cura e gioco degli animali domestici e per tutte le fasce di prezzo. A completare l’offerta numerosi servizi come l’incisione di medagliette e la presenza di una Donation box in cui lasciare alimenti di prima necessità che saranno devoluti alle Onlus che si occupano di animali in difficoltà.

Sabato 6 agosto, dalle ore 15 alle 19, alcuni specialisti saranno a disposizione per offrire una consulenza veterinaria gratuita per gli amici a quattro zampe.

Il nuovo negozio Maxi Zoo sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 20, la domenica dalle 09.30 alle 19.30.