Cavallasca, il ritorno delle vigne sotto il Monte Sasso

C'è una zona di Como, quella che corre da San Fermo sino alla Valmorea, storicamente vocata alla produzione di vino. E se oltre il vicino confine svizzero la coltivazione delle vigne, dedicate soprattutto al Merlot, non si è mai fermata, da noi nel tempo si è via via praticamente estinta. Tuttavia, qui come in molte altre zone d'Italia, negli ultimi anni piano piano si stanno recuperando alla loro tradizione agricola diversi ettari di terra.

Se nei mesi scorsi vi abbiano raccontato la bella sfida vinicola che ha riportato le vigne a Maslianico, ora vi raccontiamo di un'altra bella realtà in quel di Cavallasca. La Cantina Carbonera è una piccola azienda agricola, condotta da Giovanni Gabaglio e dalla sua famiglia, che sorge alle pendici meridionali del Monte Sasso di Cavallasca nel parco della Spina Verde.

Erede di una antica e ininterrotta tradizione contadina, la Cantina Carbonera ha riscoperto con passione la vocazione vinicola del nostro territorio. I loro vini sono prodotti in modo semplice e genuino con le uve che coltivano sui soleggiati terrazzamenti adiacenti alla cantina. Due le etichette prodotte: il Carletto, un blend di uve Corvina (80%) e Merlot (20%) affinato 12 mesi solo in acciao, e il Castanèll, vitigno Merlot in purezza, affinato 6 mesi in acciaio e 6 mesi in barrque di castagno.