Tra i bar migliori del mondo c'è la Terrazza 241 sul lago di Como

Il Lago di Como, in questa estate 2022 sembra proprio essere tornato in cima alla lista dei desideri dei turisti di tutto il mondo e nelle riviste di settore c'è sempre un posto per le bellezze e le attività del "Lake Como". Questa volta a finire su Forbes, la nota rivista americana che tratta anche di economia e turismo, è la Terrazza 241, il bar al settimo piano dell'Hilton Lake Como. Lo scrive anche Brad Japhe, che firma l'articolo: "Il Lago di Como è uno spettacolo mozzafiato da vedere. E il tetto della Terrazza 241 è uno dei posti migliori da cui vederlo. Siediti sulla loro terrazza all'aperto e nulla ostruirà la tua vista sull'iconico specchio d'acqua, che si estende verso le aspre valli montuose in lontananza. Questa è l'Italia delle cartoline e del cinema e qui ci sei in qualche modo sospeso".

Il panorama però è solo uno dei motivi della scelta di Forbes di inserire il Terrazza 241 tra i migliori bar del mondo. Tra i cocktail segnalati e molto graditi c'è il famoso Smoked Negroni e anche il Blue Jeans, la miscela "con due anime", quella dolce di vermouth e Campari in contrasto con il gusto dell'anice, del finocchio, del caffè e della liquirizia.

Molto apprezzati anche i piatti dello chef Stefano Ghielmetti che riescono a stare al passo con la bellezza del panorama e non deludono.

L’esclusivo rooftop bar di Hilton Lake Como non passa proprio inosservato e anche QuiComo lo ha inserito nella lista dei 10 migliori apertivi con vista mozzafiato sul lago di Como.