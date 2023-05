Gli oscar delle aziende eccellenti, quali sono le migliori a Como, Lecco e Monza

Monza, Lecco e Como: un premio dedicato alla valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali di questi capoluoghi. Sono stati svelati i nomi delle aziende candidate al BtoB KPMG Awards 2023, il riconoscimento per realtà imprenditoriali del territorio creato su un format di Hubnet Communication e Esse Editore con il patrocinio di Assolombarda. Alla presenza di oltre 100 ospiti tra aziende candidate, partner istituzionali, tanti imprenditori e professionisti di riferimento lo scorso 18 maggio è stata presentata l’undicesima edizione, le categorie del concorso e le aziende selezionate.

Quali sono le migliori aziende della Brianza?

Le aziende selezionate fanno riferimento a 9 categorie per ognuna delle quali concorrono 6 aziende, per un totale di 54 imprese in gara. I vincitori per categoria saranno il frutto delle votazioni della giuria istituzionale combinata a quella del voto popolare, attraverso il sito www.btobawards.it. Ecco le nomination:

Grande Impresa: Agrati, Bianalisi, Bianchi Group, Boldrocchi, Formenti e Giovenzana, ST Microelectronics

Piccola media impresa: Combustion and Energy, Consorzio Premax, D3Wood, Gentili Mosconi, ISO, Passoni Titanio

Imprese storiche: Ambrosoli, Autotrasporti F.lli Galli & C., Fornace Artistica Riva, Molini Lario, Molteni Vernici, Stamperia di Lipomo

Start up: Cicero Evopost, Il Circolino, Lebanto, Piutrenove, Pizzaut

ESG: 3BEE, Imat Felco, Istituti Clinici Zucchi – Gruppo San Donato, OMET, Sacchi Elettroforniture, Tabu

Passaggio Generazionale: Bonacina 1889, Del Pin Food, Packaging Frigerio, Frigerio Viaggi, Gruppo Biman, SAEP Informatica

Green: 3C Catene, Caldara Plast, Gerosa Group, Gruppo Fervo, Project Automation, Vefer,

Digital: 3DScan, BCS, Fincons Group, Rattix, Springfield, Yoctoit

Hôtellerie: Bianca Relais, Grand Hotel Victoria, Hotel de la Ville, Grand Hotel Villa Serbelloni, Hilton Lake Como, Villa d’Este

Le votazioni

Fino a pochi giorni dall’evento di gala tutti potranno votare le proprie aziende “preferite” al sito dell’evento; tale voto verrà combinato con quello dei partner istituzionali, e da qui usciranno i nomi dei vincitori di ciascuna categoria e il vincitore assoluto. I vincitori finali verranno presentati il 19 giugno nel corso del Gala Awards alla Villa Reale di Monza (partecipazione su invito). I profili di tutte le aziende in gara saranno inseriti in un numero Oro della rivista BtoB, in uscita a giugno, ma le anticipazioni sulle motivazioni delle nomination saranno pubblicate anche sui canali social dedicati all’iniziativa.