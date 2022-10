Miglior pizza surgelata: le prime 10 nella nuova classifica di Altroconsumo

Se ai suoi albori la pizza surgelata non era proprio il massimo della vita e veniva in un certo senso associata a una cena o un pranzo di fretta e un po' triste, con gli anni questo prodotto è migliorato moltissimo sia a livello di gusto che di qualità degli ingredienti utilizzati. Non stupisce quindi che sia aumentato anche il suo utilizzo nelle case degli italiani.

Altroconsumo ha voluto stilare la classifica delle 10 migliori pizze margherite sul mercato disponibili al banco freezer dei supermercati, tenendo conto di fattori come gli ingredienti, le calorie, l’impatto ambientale e infine il prezzo. Per chi invece preferisce andare fisicamente in pizzeria, ecco una classifica delle migliori pizzerie a Como e una classifica speciale per l'asporto.

Le migliori 10 pizze surgelate in classifica

Al primo posto a dominare la classifica troviamo la pizza margherita di Esselunga, che si distingue per la qualità del pomodoro e del formaggio.

Al secondo posto a pari punti tre marchi: Tre Mulini di Eurospin con la Maxi Margherita, A Pizza Margherita, di cui sono stati apprezzati la struttura e il sapore dell’impasto e Bofrost Pizza Margherita Verace, con un ottimo rapporto tra pasta e farcitura e per l’intensità degli aromi.

Al terzo posto Carrefour Pizza Margherita.

Quarta posizione, con 61 punt ottenuti, per Conad Margherita due pizze cotte in forno a legna, mentre al quinto posto troviamo Artepizza Pizza Margherita Bio con 60 punti.

Sesto posto per la 26x38 Margherita di Italpizza, mentre in settima posizione troviamo ancora Cameo con Pizza Regina Classica Margherita.

Ottava piazza con 54 punti per Pam 3 pizze Margherita, al nono posto si piazzano Pizza Margherita di Mama Mia e al decimo la rettangolare Pizza Regina Extra Grande di Cameo e la Bella Napoli di Buitoni