Como, torna il mercato mercerie. Ma solo per alcuni prodotti

Era errata l'intepretazione del Comune di Como secondo la quale, stando alle nuove norme anti-covid di inizio marzo, il mercato mercerie intorno alle mura non si poteva svolgere. Era corretta, invece, l'interpretazione di Confesercenti Como (l'associazione di commercianti che conta il maggior numero di associati tra gli ambulanti) che a gran voce chiedeva di poter consentire di lavorare almeno agli operatori del mercato che vendono generi per i quali è consentita l'apertura dei negozi, come ad esempio biancheria intima, prodotti per bambini, prodotti per la cura e l'igiene della persona, fiori e piante.

"Il Comune per fortuna ha accolto le nostre osservazioni - ha commentato Claudio Casartelli - e ha autorizzato il mercato mercerie per ldeterminate tipologie di prodotti. La nostra lotta, però, non finisce qui. Lavoriamo tutti i giorni per far tornare anche tutti gli altri banchi che oggi sono stati ingiustamente penalizzati. Fare la spesa all'aperto è sicuramente più sicuro che farla al chiuso".