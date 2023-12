La spesa per il cenone di Capodanno? Si può fare al Mercato Coperto di Como: è aperto il 31 dicembre

In via eccezionale il Mercato Coperto di Como sarà aperto anche domenica prossima, 31 dicembre 2023. Per consentire gli ultimi acquisti alimentari in vista del cenone di Capodanno, Confesercenti Como ha pensato di promuovere l'apertura straordinaria del mercato che aprirà i battenti alle ore 8 per chiudere alle ore 13. Il Mercato Coperto si trova a Como con doppia entrata su via Mentana e via Sirtori.