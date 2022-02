Il mercato di Appiano Gentile torna in Piazza della Libertà

Il mercato di Appiano Gentile dal 15 marzo tornerà nella sua sede storica, in Piazza della Libertà. Fumata bianca al termine dell’incontro che si è tenuto nella giornata del 16 febbraio 2022 in Municipio ad Appiano, tra gli assessori Pasquale Vergottini e Fabrizio Luigi Rusconi, il comandante della polizia locale Danilo Bruschetta, il direttore di Confesercenti Angelo Basilico, i rappresentanti di Confesercenti Enea Franchi e Fabrizio Borghi, il funzionario di Confcommercio Carlo Tafuni e altri rappresentanti. L’intesa verrà la prossima settimana portata in giunta e consiglio Comunale per l’approvazione.