Mariano Comense, apre il nuovo Iperal

Iperal inaugura un nuovo punto vendita a Mariano Comense e sorgerà al posto dello storico supermercato di Via XX Settembre, aperto nel 2007. L'apertura al pubblico del nuovo negozio, situato in Via Lombardia 78, si terrà giovedì 2 settembre alle ore 8.

Non solo nuovi negaozi e servizi, ma anche 100 posti di lavoro in più, di cui 20 assegnati a residenti di Mariano Comense.

Il nuovo Iperal si trova su un'area di circa 2.500 metri quadrati e ha un ampio parcheggio ( 370 posti auto, di cui 166 coperti).

L'area è stata completamente riqualificata. A completamento del progetto, entro pochi mesi Iperal provvederà al miglioramento della viabilità circostante, realizzando una rotatoria, una pista ciclabile e un parchetto. Questo edificio è stato realizzato per essere inserito nell'ambiente circostante, senza essere invasivo e con materiali ecocompatibili inoltre l'illuminazione led permette un grande risparmio energetico.

Promozioni e iniziative per un'apertura "sottocosto"

Convenienza e risparmio le parole d'ordine per questa apertura. Iperal infatti ha studiato promozioni imperdibili: prodotti di marca a prezzi molto bassi. Questo perchè, oltre all'inagurazione, ricorre anche il quinto compleanno di Iperal.

Il giorno dell'inaugurazione, il 2 settembre, ci saranno anche nell'area circostante l'ingresso del supermercato degli angoli e delle strutture per degustare gratuitamente prodotti tipici valtellinesi (a cura del Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina, e delle specialità di Iperal contraddistinte dal marchio"Fatto da noi", che ogni giorno vengono preparate nel centro di produzione di Andalo Valtellino, in provincia di Sondrio).

Infine ci sarà anche l’area ristorazione firmata Iperal: il "Bar Bistrò" offrirà un servizio per una pausa o un caffè veloce e sarà allo stesso tempo un’opportunità di incontro. Il nuovo punto vendita si propone come il luogo in cui recarsi per la spesa completa e per gli acquisti di ogni giorno: gradevole nei colori e nell’arredo, funzionale nella disposizione degli spazi.

A partire da giovedì 2 Settembre, il nuovo punto vendita Iperal di via Lombardia 78 sarà aperto tutti i giorni, dalle 8 alle 21, con orario continuato e per tutto il mese sarà disponibile un servizio bus navetta gratuito, con partenza dal vecchio negozio in via XX settembre, 7 giorni su 7, alle ore 9 oppure alle ore 16.