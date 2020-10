MarediModa sceglie il Lago di Como

"Siamo stati fiduciosi fino a pochi giorni fa – sottolinea Claudio Taiana presidente del salone, di realizzare, se pur nella difficoltà generata dal Covid19, il nostro tradizionale incontro di Cannes al Palais des Festival- Le recenti disposizioni del Governo Francese del 22 settembre u.s.– ci hanno fatto riflettere poiché rischiavano di cancellare il lavoro di un anno intero e ci hanno altresì convinti che non sussistevano più le condizioni per svolgere la fiera a Cannes in tutta sicurezza, anche alla luce dell’obbligo di quarantena per chi rientra in Italia dalla Francia. Abbiamo quindi convocato un C.d.a di emergenza e in pochi giorni di grande ed intenso lavoro del nostro staff abbiamo individuato Villa Erba come destinazione alternativa della manifestazione. MarediModa ha dato prova di estrema reattività e flessibilità a favore di clienti e espositori per progettare un salone sicuro sotto ogni aspetto. Rinunciamo per questa edizione allo straordinario Palais des Festivals, che in tutti questi anni ci ha accompagnati e in via straordinaria abbiamo scelto uno spazio altrettanto affascinante, che siamo sicuri sarà apprezzato da tutti i nostri ospiti”.

La prossima edizione di MarediModa, in calendario dal 3 al 5 novembre 2020, si terrà quindi a Villa Erba, Cernobbio, sulle sponde dello splendido Lago di Como. Il C.d.A. della fiera, in una sessione speciale dedicata, ha deciso di cambiare location per garantire la massima sicurezza e tranquillità di visitatori e espositori. Per la prima volta nella sua storia, la fiera di tessuti e accessori per mare, intimo e sport, si terrà in Italia, in una delle più suggestive ville del nostro Paese e luogo deputato ai grandi eventi internazionali. Ogni dettaglio, anche il più piccolo, è stato messo a punto affinché la manifestazione possa svolgersi nella massima sicurezza e nel rispetto degli altri con un sistema di accesso configurato per una facile fruibilità. Protagoniste assolute le collezioni 2022 di tessuti e accessori, le proposte degli studi di disegno e le aziende confezioniste conto terzi, Confermate le overview guidate con David Shah, le presentazioni spettacolari dei trend e poi tutto il contorno. The Link, cambierà momentaneamente format ma non rinuncerà al suo carattere. All’interno della fiera è stata progettata un’area speciale dove poter apprezzare le collezioni dei giovani stilisti che hanno partecipato a tutte le fasi del concorso realizzando forse le più belle collezioni di sempre e tutte da scoprire.

La Fiera MarediModa che si svolge ogni anno dal 2002, è la manifestazione più importante per la presentazione in anteprima assoluta delle collezioni di tessuti e accessori per i settori mare, intimo e athleisure. Vanta una presenza internazionale di espositori e visitatori che continua a crescere anno dopo anno. Anche per questo, è un appuntamento fondamentale per gli addetti ai lavori in termini di contatti, scambi, business e new business. Per stare al passo con i repentini mutamenti del mercato, la fiera MarediModa è in continua evoluzione. Dal 2007 offre ai suoi ospiti uno spazio dedicato ai confezionisti conto terzi dell’area Euro Med e Italia. Per offrire una partnership non solo ai fornitori di tessuti, ma anche a chi si occupa del confezionamento del capo finito.