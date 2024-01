Cose mai viste in Italia: la Lidl in Svizzera si fa carico dell'aumento dell'Iva senza pesare sui clienti

In Ticino la catena di supermercati Lidl si impegna seriamente nei confronti delle preoccupazioni finanziarie della popolazione svizzera e avvia un'offensiva sui prezzi. L'azienda ha dichiarato di voler inviare un segnale in risposta all'aumento del costo della vita: nell'anno appena trascorso, il rivenditore al dettaglio ha ridotto i prezzi fino al 45% su oltre 600 prodotti, concentrando gli sforzi soprattutto nel settore del pesce fresco.

Sin dall'inizio dell'anno, sono state applicate riduzioni permanenti su prodotti come riso al latte, crema viso, mix di insalata, olive snack, infuso alle erbe e molti altri. Lidl Svizzera si impegna a trasferire i vantaggi degli acquisti direttamente ai propri clienti anche in futuro.

Con l'incremento delle aliquote IVA in Svizzera a partire dal 1° gennaio 2024 per alimenti e beni di prima necessità ( aumento dal 2,5% al 2,6%) e per gli altri prodotti (dal 7,7% all'8,1%), Lidl Svizzera assorbirà l'importo di differenza senza trasferirlo ai consumatori. Per far fronte a questo aumento dell'IVA e attuare centinaia di riduzioni dei prezzi, Lidl Svizzera investirà consapevolmente una somma milionaria a due cifre. Il CEO Nicholas Pennanen afferma: "Attualmente, stiamo sperimentando la più alta crescita di clientela nel commercio fisico svizzero. Continueremo questo sviluppo investendo sui prezzi, soprattutto durante il periodo di stasi di gennaio, cercando di soddisfare i nostri clienti e conquistare nuovi clienti e quote di mercato."