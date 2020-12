Lidl sbarca sul lago di Como, apre anche a Cernobbio: 24 nuovi assunti

Lidl Italia è approdata sulle sponde occidentali dello splendido lago di Como con l’inaugurazione oggi, giovedì 17 dicembre, del nuovo punto vendita di Cernobbio (CO) in Viale Giacomo Matteotti 4. A tagliare il nastro della nuova struttura era presente il Sindaco cernobbiese Matteo Monti. A poco meno di due mesi dall’inaugurazione del suo nuovo punto vendita di Como in Via Cecilio, Lidl torna ad investire sul territorio comasco dove sono operativi anche gli store di Locate Varesino, Cantù e Fino Mornasco.

Particolarmente positivo, specialmente nell’attuale contesto economico, il risvolto occupazionale legato a questa nuova apertura. Infatti, sono ben 24 i neoassunti che iniziano il proprio percorso professionale presso il nuovo supermercato e che si vanno ad aggiungere agli oltre 2.000 collaboratori assunti da inizio anno ad oggi. Chiaro segnale della volontà dell’Azienda di continuare ad investire sulle persone e sul territorio, nonostante l’attuale contesto socioeconomico.

Il punto vendita è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:30 e la domenica dalle 8:30 alle 20:00.