Addio alla Mondadori di Como dopo mezzo secolo

Un altro simbolo della città si arrende. Dopo mezzo secolo ha chiuso in via Vittorio Emanuele a Como la storica libreria Mondadori. L'addio alla città è apparso ieri sulle vetrine tutte rosse con un laconico saluto dei gestori ai propri clienti: "Grazie per le pagine sfogliate insieme in questi 50 anni".

Non si può certo dire che l'Italia sia un paese di accaniti lettori. Nonostante ciò, in città un buon numero di librerie non è mai mancato. Certo la Mondadori un tempo aveva vita più facile, senza Ubik e Feltrinelli a farle concorrenza, ma soprattutto senza lo shipping online e i libri digitali. Tuttavia, un po' per la posizione prestigiosa e un po' per la fedeltà dimostrata nel tempo dai suoi clienti, Mondadori ha sempre rappresentato un punto di rifereimento importante per diverse generazioni di comaschi.

Seppure non si conoscano i dettagli precisi delle ragioni che hanno portato alla sua chiusura, rimane l'amarezza per la scomparsa di un luogo che ha davvero offerto cultura per 5 decenni, un tempo, negli anni '70 e '80, al suo interno c'era anche un frequentatissimo negozio di dischi, altro settore a rischio di scomparsa con l'avvento della musica liquida.