La nuova Lancia Ypsilon edizione limitata: in anteprima allo showroom di Serratore

La nuova Lancia Ypsilon è pronta per il suo debutto, e il Gruppo Serratore di Albese con Cassano (Como) ha aperto le porte del suo nuovo showroom con un evento straordinario per presentare in anteprima questo gioiellino creato da Stellantis. Dopo una lunga serie di successi del modello attuale durata più di dieci anni, questa versione completamente rinnovata è stata realizzata in collaborazione con Cassina, un rinomato designer di interni a livello internazionale. Solo 1.906 esemplari di questa edizione limitata saranno disponibili in Italia. La nuova Lancia Ypsilon segna un importante connubio tra il mondo dell'industrial design, dell'architettura, dell'arredamento e dell'automobile. Uno dei suoi punti di forza sarà l'adozione di una nuova filosofia nella progettazione degli interni, sviluppata in collaborazione con il famoso produttore di mobili di Meda, fondato nel 1927.

Qualche dettaglio

Questa nuova Lancia Ypsilon è un'auto speciale, con 1.906 unità numerate e certificate, disponibili nel colore blu Lancia, dotate di cambio automatico e alimentazione completamente elettrica, offrendo un'autonomia fino a 403 km grazie alla batteria da 50 kWh, che può estendersi fino a 500 km in città. Il prezzo di partenza è di 40.000 euro al lordo di incentivi e con opzioni finanziarie fornite dall'azienda. Il Gruppo Serratore, con varie filiali tra Lecco e Como, sta anche espandendo le sue operazioni con l'apertura prevista per l'estate della nuova filiale a Valmadrera, situata nei locali precedentemente occupati dalla Sca Autoveicoli in via XXV Aprile. A maggio, saranno disponibili anche versioni ibride e a benzina. Questa nuova Ypsilon sarà una delle prime ad adottare il nuovo motore da 100 cavalli prodotto da Stellantis, con dimensioni compatte ma prestazioni sorprendenti.

Lo sguardo al futuro

Per quanto riguarda il futuro della Lancia, nel 2025 tutti i nuovi modelli integreranno il prestigioso marchio HF ("High Fidelity"), caratterizzati da specifiche totalmente diverse rispetto alle vetture standard. Nel 2026, è previsto il debutto di un nuovo C-Crossover, che nel 2027 riceverà un'evoluzione HF. Nel 2028, arriverà sul mercato una vettura completamente elettrica con prestazioni evolute in modo significativo.

Nuova sede di Serratore a Valmadrera

“Iniziamo un nuovo capitolo importante per un marchio importante come Lancia - ha introdotto la serata Giuseppe Pesce, direttore generale di Serratore Spa -. Stellantis ci sta portando tantissimo e abbiamo realizzato questo showroom in tempo record, potendo così presentare un prodotto che verrà lanciato a breve sul mercato. Serratore compie 40 anni di marchio Lancia, ancor più è un motivo di vanto. Insieme vedremo una serie di particolarità che Lancia ha introdotto su questo prodotto e che verranno introdotte su quelli futuri, tutte piattaforme totalmente nuove. I materiali sono molto, molto ricercati e di altissimi qualità come quelli di questa casa: tutto portato all’eccellenza italiana, perchè è tutto Made in Italy”.

Pesce ha ricordato il “programma di fidelizzazione sottoscritto da 10mila clienti”, che segna il passaggio al livello di “leader sul territorio comasco e lecchese, siamo più consapevoli della nostra forza rispetto a qualche anno fa. Abbiamo un modo diverso di stare sul mercato e ci siamo attualizzati”.

“Tra la vecchia Ypsilon e questa c’è un salto strutturale che le permette di entrare nel segmento B Luxury - ha quindi precisato Luigi Meroni, consulente alle vendite di Serratore Spa -. Internamente è stata sviluppata una collaborazione con Cassina e sono stati scelti dei prodotti totalmente vegani. Dal cluster centrale si gestiscono tutte le funzioni di musica, clima, luci e colorazioni; presente anche un assistente vocale, ovviamente. L’elettrizzazione è un altro ambito di specializzazione, si parla di una vettura sostenibile”.