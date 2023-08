Il Lago di Como torna alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia

Per il quarto anno consecutivo il Lago di Como approda a Venezia in occasione dell’80^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. La Camera di Commercio di Como-Lecco, grazie alla collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo e con il supporto organizzativo di Fondazione Lariofiere, ha voluto cogliere nuovamente questa occasione per presentare il territorio, con le sue bellezze e il suo saper fare, al pubblico della prestigiosa manifestazione per favorire nuove opportunità di sviluppo. Non è un caso che negli ultimi anni l’industria cinematografica abbia manifestato crescente interesse per l’area lariana e le sue imprese e che primarie case di produzione abbiano scelto proprio il Lago di Como come set privilegiato.

“La partecipazione alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è una grande opportunità - spiega Marco Galimberti, Presidente della Camera di Commercio Como-Lecco – per promuovere il lago in un contesto di respiro internazionale e valorizzare le numerose competenze e professionalità che qualificano il nostro territorio. Si tratta di un'occasione concreta di presentare il lavoro di squadra che da tempo stiamo portando avanti in collaborazione con tutti gli attori, pubblici e privati, coinvolti. L’impegno per i prossimi mesi è quello di mettere a frutto l’esperienza della partecipazione alla Mostra a beneficio dell’intero sistema economico lariano”.

Il “Lago di Como” sarà presente all’interno dell’area di Fondazione Ente dello Spettacolo, nella prestigiosa cornice dell’Hotel Excelsior, cuore pulsante della kermesse e luogo di incontro privilegiato per attori, registi, produttori, giornalisti e critici di tutto il mondo.

Come per le precedenti edizioni, sono stati inseriti in calendario due momenti di approfondimento. Il primo, in programma venerdì 1° settembre, sarà dedicato al tema della creatività quale valore aggiunto che le imprese lariane possono mettere al servizio dell’industria cinematografica. L’altro, in calendario mercoledì 6 settembre, metterà in luce gli aspetti più strettamente economici legati allo sviluppo del settore cinematografico.

#1 INCONTRO

La Creatività lariana nei mestieri del cinema

Venerdì 01.09.2023 - dalle h. 12.30 alle h. 13.30

Sala Tropicana 1 – Hotel Excelsior – Venezia Lido

#2 INCONTRO

Il valore economico del Cinema sul Lago di Como

Mercoledì 06.09.2023 - dalle h. 12.30 alle h. 13.30:

Sala Tropicana 1 – Hotel Excelsior – Venezia Lido