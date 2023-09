Quello che il Lago di Como dovrebbe imparare da New York per gli affitti brevi

Il Lago di Como è stato l'indiscusso protagonista dell'estate 2023. Affluenza quasi sempre al 100%, i (soliti) vip e tantissimi turisti stranieri. Quest'anno c'è stato anche il ritorno dei cinesi e degli asiatici dopo gli anni del covid. Un grande successo insomma, che se da un lato rende il territorio economicamente florido, specie per chi lavora nell'industria dell'ospitalità, dall'altro fa temere il così detto effetto Venezia, ovvero il centro storico spopolato dai residenti a favore di turisti che affittano case vacanza a breve termine.

Questo è un po' quello che accade anche in tutte le città con grande flusso turistico. Ma c'è chi corre ai ripari, o almeno ci prova. Nell'articolo di ieri 7 settembre di Deepti Hajela sul giornale indipendente newyorkese The Age, ci spiegano cosa stanno facendo lì per dare un freno a questa tendenza e quali sono le nuove regole per i proprietari e i residenti della Grande Mela che affittano i loro appartamenti settimanalmente o per poche notti a turisti o altre persone in città per brevi soggiorni.



Scrivono che il colosso dell'home sharing Airbnb ha dichiarato che ha dovuto smettere di accettare alcune prenotazioni a New York dopo l'entrata in vigore delle nuove norme sugli affitti a breve termine, che apportano grandi cambiamenti per i viaggiatori che sperano di evitare i costi elevati di un hotel della Grande Mela.

Llo scopo è quello di porre fine a una situazione in cui i proprietari e i residenti della città affittano i loro appartamenti settimanalmente o per notte a turisti o altre persone in città per brevi soggiorni.

Le nuove regole

Con queste nuove regole gli affitti inferiori ai 30 giorni sono possibili solo se gli host si registrano presso la città e devono impegnarsi a essere fisicamente presenti nell'abitazione per tutta la durata dell'affitto, condividendo l'abitazione con il proprio ospite. Sono ammessi inoltre solo due ospiti alla volta e questo esclude di fatto le famiglie.

Le maggiori piattaforme come Airbnb, VRBO e altre non sono autorizzate a elaborare affitti per host non registrati e all'inizio di questa settimana pochi si erano registrati con successo. Su 3.800 richieste, poco meno di 300 sono state approvate. Questo per impedire che gli appartamenti si trasformino in hotel. Airbnb, spiegano, ha cercato di opporsi in tribunale ma al momento (da 21 agosto) ha smesso di accettare prenotazioni a breve termine per gli host che non sono registrati in città e che non hanno fornito la documentazione corretta.

Come spesso accade la popolazione è divisa in due, e non sono state poche le lamentele di chi usava questa pratica per avere un'entrata extra. Queste novità sulgli affitti brevi a New York sono state notate da un nostro attento lettore che ci ha consigliato questa riflessione. Sareste favorevoli o contrari alla regolamentazione sul Lago di Como degli affitti brevi e delle case vacanze in questo modo?