Lago di Como, Villa Carlotta: 50mila visitatori dall'inizio dell'anno

Un inizio della stagione turistica che fa ben sperare tutto il Lario. Oggi, mercoledì 18 maggio, Villa Carlotta ha infatti raggiunto quota 50 mila visitatori dall’inizio dall’anno, un risultato eccellente che conferma l’ottimo avvio di stagione segnato da numeri che non si vedevano da prima della pandemia. La cifra tonda è stata raggiunta oggi con l’ingresso di David e Diana di Atlanta, Stati Uniti, in vacanza sul Lago di Como. Il 2022 segna inoltre il grande ritorno dei gruppi: sono ad oggi ben 441 quelli che hanno varcato i cancelli di Villa Carlotta, per un totale di 17060 visitatori. Come sempre altissima è la presenza di turisti stranieri, con in testa visitatori provenienti da Francia, Germania, Stati Uniti e Gran Bretagna. A giugno è atteso sul lago di Como, proprio a Villa Carlotta, Fiesta un grande evento di tre giorni.