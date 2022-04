Inaugurato a Proposte il laboratorio chimico mobile anti-contraffazione

Il direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, ha inaugurato il Laboratorio mobile di Milano nei giardini di Villa Erba a Cernobbio, dove è ospitata la Fiera “Proposte - World Preview of furnishing and curtain fabrics”. La struttura mobile del Laboratorio chimico di Milano permetterà di effettuare in maniera tempestiva analisi chimiche sul territorio, relativamente a specifici settori merceologici. All’interno dei padiglioni della Fiera, Minenna ha visitato il corner informativo ed espositivo di ADM dove il personale del Laboratorio Chimico di Milano dimostrerà, per la durata della manifestazione fieristica, con strumenti di alta precisione, l’attività di analisi su fibre e tessuti. Al corner sono presenti anche i funzionari ADM che illustrano alle aziende gli istituti doganali che facilitano l’export. La visita del direttore generale è proseguita al Museo della Seta, dove, in occasione della Mostra “La Spina dorsale di un uomo. Storia della cravatta”, è stato inaugurato uno spazio espositivo con cravatte e foulard contraffatti, di cui ADM ha impedito l’immissione sul mercato a tutela della legalità, dei consumatori e delle aziende. All’interno del Museo, unica istituzione museale al mondo che racconta, in 1500 mq., l’intero processo produttivo della seta attraverso macchinari e strumenti storici, anche un disegno appositamente creato da ADM per sottolineare graficamente il ruolo svolto.