Kfc sbarca nel comasco e apre il primo ristorante del pollo fritto americano

Anche nella Brianza comasca esplode il gusto del pollo fritto di KFC. Il primo ristorante della provincia di Como apre il 9 febbraio a Cantu?, all’interno del Centro Commerciale Bennet di Corso Europa. Il brand consolida cosi? la sua presenza in Lombardia, regione capofila con 21 ristoranti. In Italia il marchio arriva a quota 68 locali in 15 regioni, confermandosi sempre piu? presente da Nord a Sud su tutto il territorio nazionale.

“Siamo orgogliosi di aver portato il marchio KFC anche nella provincia di Como e proprio nella sua seconda citta? – commenta Corrado Cagnola, amministratore delegato di KFC Italia – Con ogni nuova apertura puntiamo a rispondere sempre meglio alle diverse esigenze dei nostri clienti, perche? possano trovare il gusto del pollo fritto del Colonnello sempre piu? vicino a casa”.

Il nuovo ristorante e? gestito in franchising da Original Bucket, a cui fanno capo altri 18 ristoranti KFC in Italia, tutti in Lombardia.

“Grazie a questa nuova apertura puntiamo a conquistare i palati di un luogo vivo e operoso come quello della Brianza comasca, creando 15 nuovi posti di lavoro sul territorio – afferma Mauro Tiberti, amministratore delegato di Original Bucket - Anche nel nuovo ristorante di Cantu? offriremo tutte le possibilita? di esperienza che i clienti KFC ben conoscono, dal take-away al delivery. Naturalmente sara? possibile anche pranzare nella food court del centro commerciale sulla quale si affaccia il ristorante, godendo anche di un ingresso e di un piccolo dehors per pranzare all’aperto”.

Il ristorante KFC Cantu?

Il ristorante KFC Cantu? – Centro Commerciale Bennet verra? inaugurato il 9 febbraio 2023 alle 11.30 e sara? aperto tutti i giorni dalle 11.30 alle 22 (le 23 il sabato e la domenica). Come tutti ristoranti KFC in Italia e nel mondo, sara? un luogo dove tutti potranno sentirsi accolti in una dimensione familiare, moderna e cool. Il pollo fritto del Colonnello Sanders si potra? gustare in un contesto rilassante, piacevole e accogliente con 40 posti a sedere interni oltre a quelli del dehors esterno. Gli ordini saranno gestiti in modalita? omnichannel: in cassa, nei chioschi presenti nel ristorante, attraverso la app di KFC Italia, con il servizio Clicca & Ritira. Sara? attivo anche il servizio di delivery con Glovo, per ricevere direttamente a casa le specialita? KFC, sempre preparate al momento con tutto il gusto della ricetta segreta del Colonnello Sanders.

Tutti i gusti del pollo fritto del colonnello

Perche? il pollo di KFC e? cosi? buono? Perche? viene preparato ogni giorno a mano dai cuochi KFC nelle cucine dei ristoranti, con cura e attenzione per offrire un prodotto fragrante e di qualita?. Ma anche per la famosa Original Recipe, mix segreto di undici erbe e spezie mescolato alla panatura del pollo con l’osso che in KFC chiamano COB, Chicken On the Bone - e di altri prodotti KFC. Il risultato? Un pollo fritto dal gusto travolgente, da gustare in liberta? grazie al famoso Bucket, l’iconico contenitore di KFC che, oltre ai formati classici da 2, 3 e 4 persone, e? disponibile anche in versione da 1. Da KFC, insomma, ce n’e? per tutti i gusti: dalle famose Hot Wings, alette di pollo fritto piccanti, i Tender, filetti di pollo fritto in versione Crispy oppure Original Recipe. E poi il Colonel’s Burger, un panino che porta la firma del fondatore di KFC, e lo Zinger con il filetto di pollo Hot & Spicy.