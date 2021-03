Io bevo lombardo: 2.6 milioni di euro per sostenere vignaioli e ristoratori

Apre lunedì 29 marzo la prima finestra per la presentazione delle domande di adesione al bando '#iobevolombardo'. La Regione Lombardia mette a disposizione 2,6 milioni di euro per sostenere il sistema produttivo vinicolo di qualità e gli operatori della ristorazione a seguito dell'Emergenza COVID-19.

"Una procedura semplificata, promossa in collaborazione con Unioncamere Lombardia, per una misura che i due settori attendono - ha spiegato l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi Fabio Rolfi -. Con questo stanziamento mettiamo a disposizione dei ristoratori ticket da 250 euro che potranno spendere per acquistare vini di qualità nelle cantine lombarde".

"Intendiamo così anche creare rapporti territoriali virtuosi - ha osservato Rolfi - e collaborazioni tra produttori di vino e operatori per vedere anche in futuro sempre più vini lombardi nelle carte dei nostri ristoranti. Quest'anno abbiamo aperto la misura anche a bar, pub, enoteche e hotel".

"È giusto che, come Regione, sosteniamo il più possibile, con tutti gli strumenti a nostra disposizione, le filiere produttive lombarde. - ha aggiunto Guido Guidesi, assessore regionale allo Sviluppo economico -. La nuova misura va proprio in questa direzione: promuovere le nostre eccellenze anche per dare un ulteriore aiuto ai ristoranti, bar, pub, enoteche e alberghi messi in grande difficoltà dalle restrizioni".

"L'iniziativa #iobevolombardo edizione 2021 rappresenta una importante iniezione di liquidità per il settore vinicolo - ha dichiarato Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia -. La chiusura del canale Ho.Re.Ca. a causa del lockdown ha colpito tanti piccoli e medi produttori. Le imprese stanno subendo gli effetti negativi del lungo periodo di blocco della commercializzazione, del fermo di fiere e mercati e del calo dell'export, i canali dove si vendono tradizionalmente i prodotti tipici del territorio. Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia hanno colto appieno le esigenze del settore ed hanno voluto realizzare un intervento mirato, semplice ed efficace".

In questa prima fase, attiva tra il 29 marzo e il 26 aprile, i produttori e imbottigliatori dei vini Dop, Docg e Igp, solo se fuori areale Dop (Vini Valcamonica, Terre Lariane e Ronchi Varesini) potranno presentare una manifestazione di interesse. Sarà così costituito un elenco di fornitori presso i quali gli operatori della ristorazione potranno spendere i voucher forniti dalla Regione per acquistare vino. Il voucher ha un valore di 250 euro, l'operatore della ristorazione potrà beneficiare al massimo di 2 voucher. Il voucher può rappresentare fino a un massimo del 60% del valore della fornitura. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 29 marzo 2021 fino alle ore 17.00 del 26 aprile 2021 tramite il sito https://webtelemaco.infocamere.it .

Il testo completo del bando è disponibile sul sito di Unioncamere Lombardia all'indirizzo web www.unioncamerelombardia.it. Per informazioni è possibile rivolgersi all'Area Servizi per le Imprese - Assistenza e Sviluppo Pmi di Unioncamere Lombardia: imprese@lom.camcom.it