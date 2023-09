Esplora l'eccellenza dell'International School: scopri il tuo futuro educativo

Conoscere l’offerta formativa, visitare gli spazi dedicati alla didattica e al tempo libero.

Un'attività importantissima per genitori e futuri studenti per fare la scelta migliore per il loro futuro, scegliendo la loro scuola dopo averla conosciuta e valutata a fondo.

Il prossimo 26 ottobre è la data da mettere in agenda per dedicarsi alla scoperta di International School of Como, l'Istituto privato internazionale che ha sede a Fino Mornasco, in via Adda 25. Le porte saranno aperte per tutti i genitori interessati a conoscere l’offerta formativa e a visitare gli spazi dedicati alla didattica e al tempo libero. Qui potete già prenotare la visita e potete avere maggiori informazioni visitando il sito.

Il 26 ottobre sarà anche l’occasione per dialogare con il preside e i coordinatori e per approfondire il funzionamento dell’istituto e le potenzialità della sua offerta formativa.

L’istituto offre infatti un percorso di eccellenza a studenti dai 3 ai 18 anni di età, accogliendoli in un Campus di 9000 metri quadrati dotato di tutte le ultime novità tecnologiche e di attrezzature all'avanguardia. Attualmente è l’unica scuola, nel territorio di Como, certificata IB Continuum per il conseguimento del Diploma IB (International Baccalaureate®?) che, oltre a essere un titolo equipollente ai diplomi di maturità, offre anche la possibilità di accedere alle migliori università internazionali.

L’apprendimento all'International School of Como è sviluppato fin dall’inizio in piccoli gruppi, con un metodo d’insegnamento transdisciplinare basato sull’indagine che pone grande enfasi sull’esplorazione dei molteplici linguaggi verbali, espressivi e simbolici dei bambini. Il campus è funzionale e progettato in base alle esigenze degli studenti ed è dotato di biblioteche, laboratori scientifici, spazi per lo sport, le arti creative e per gli studi musicali, oltre che di strutture interne ed esterne per le attività ricreative.

International School of Como, infatti, fa parte di Inspired, gruppo di scuole internazionali di alto livello presente in cinque continenti: Europa, Australia, Africa, Asia e Sud America. Oggi il network Inspired comprende un totale di 111 scuole che offrono un percorso formativo articolato e completo a più di 80,000 studenti.

Fondata da Nadim M Nsouli, Inspired rivolge uno sguardo innovativo e dinamico all’istruzione tradizionale ed ha così creato un modello educativo influente ed autorevole. Ogni singola scuola è progettata in modo da inserirsi nel proprio specifico contesto territoriale, ma nel contempo rispecchia una filosofia didattica e culturale unitaria, aperta ad una prospettiva internazionale.

Per cogliere l'opportunità di partecipare all'Open Day di giovedì 26 ottobre all'International School of Como non dovete fare altro che prenotarvi a questo indirizzo. Si tratta di un'occasione da non perdere.