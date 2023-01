Pandora inaugura nel weekend il nuovo store al Centro Commerciale Lario

Pandora, il brand danese di gioielli più grande al mondo, inaugurerà il prossimo weekend 28 e 29 gennaio 2023 il suo nuovo negozio presso il Centro Commerciale Lario, a Como in via Asiago 2, con uno speciale evento e una promozione dedicata ai suoi visitatori.

La posizione scelta è altamente strategica sia all’interno del Centro Commerciale Lario - al primo piano di fronte al supermercato - sia dal punto di vista territoriale trattandosi del secondo punto vendita Pandora nel comasco. La nuova apertura, avvenuta nel novembre 2022, è l’ennesima conferma di come il brand sia sempre in continua evoluzione e attesta l’importanza dello shopping in store, come esperienza fondamentale per il consumatore che prende vita in questo caso in un luogo emozionale e luminoso che rispecchia a pieno i valori di Pandora.

Nel weekend di inaugurazione i visitatori del Centro Commerciale Lario saranno invitati a partecipare a un divertente quiz “Indovina il film” e successivamente, proseguendo all’interno del negozio Pandora, potranno scoprire lo spazio allestito nel classico ed elegante concept Evolution e lasciarsi incantare dalle nuove collezioni. Inoltre, solo in occasione delle due giornate speciali, sarà presente una promozione esclusiva dedicata: per ogni acquisto di prodotti Pandora del valore minimo di €59, il cliente potrà contestualmente acquistare un bracciale componibile in Argento Sterling 925 a circa la metà del suo valore (promozione valida su una selezione di bracciali).

Con questa apertura Pandora sottolinea ancora una volta l’importanza della sua filosofia: la scelta di un gioiello diventa un’esperienza unica grazie alla cura dei dettagli, all’atmosfera sofisticata ed accogliente e soprattutto alla cortesia e professionalità del personale addetto alla vendita.