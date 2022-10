Gallas Group apre anche a Como: previste 200 assunzioni sul territorio nell'arco di un anno

Previste 200 assunzioni sul territorio nell'arco di un anno

Mantova è stata l'ultima, ad aprile scorso. Prima ancora era toccato a Monza (maggio 2021), Varese (febbraio dello stesso anno), Busto Arsizio pochi giorni prima della pandemia ed andando a ritroso anche Bergamo e Brescia. Fra pochi giorni invece sarà la volta di Como, la settima città lombarda in cui Gallas Group, sempre più leader incontrastato nel settore dell'assistenza domiciliare, aprirà la propria filiale.

Gallas Group, a dire il vero, non offre solamente il reclutamento di badanti ma è in prima linea anche nel servizio di colf, che soprattutto in alcune parti d'Italia, dove le abitazioni sono di metratura più elevata e le famiglie possono permettersi una collaboratrice domestica, rappresentano una figura professionale sempre più richiesta ed apprezzata.

Ma è appunto l'assistenza ai nostri nonni il cuore del lavoro di Gallas ed è proprio l'esperienza ormai pluridecennale in quest'ambito a fare la differenza. C'è chi sceglie la persona per stare accanto ai propri famigliari in modo impersonale, spesso casuale, in qualche caso tramite

passaparola o semplicemente attraverso un annuncio. Può capitare talvolta che questo sistema funzioni, ma è un rischio che è meglio evitare.

L'altro modo attraverso il quale selezionare la badante di fiducia è rivolgendosi a chi è attento al dettaglio, alla professionalità dei propri collaboratori e all'empatia di chi si offre per questo impiego. Ed è proprio ciò che Gallas pratica quotidianamente nelle sette regioni del Centro-Nord

in cui opera in oltre trenta filiali. Un ruolo di intermediazione fra le esigenze di chi si presenta per un impiego e le necessità delle famiglie: una connessione fondamentale assicurata da chi conosce il settore e proprio per questo è in grado di garantire alti standard qualitativi ma anche

calore, riservatezza e privacy.

In via Briantea 30, nel centro di Como, da lunedì 26 settembre il personale di Gallas sarà operativo e pronto a cogliere immediatamente le richieste di chi ha bisogno di questo genere di figure da inserire nel proprio ambiente domestico. Il valore aggiunto di questo servizio è duplice:

le famiglie possono avvalersi di esperienza e capacità di ascoltare le esigenze di chi giustamente pretende che i propri cari trascorrano serenamente gli ultimi anni di vita; i lavoratori, invece, possono beneficiare di assunzioni regolari, buste paga, ferie maturate e tutte le garanzie contrattuali che in questo settore non sono sempre garantite. Non solo: da un punto di vista dell'indotto economico per il territorio, in ogni provincia in cui Gallas Group ha aperto le proprie filiali, oltre ai dipendenti diretti dell'azienda udinese vengono garantite circa 200 assunzioni nel settore dell'assistenza. Numeri importanti, a conferma dell'interesse, in tutta Italia, per questo servizio. Anche Como, ne siamo sicuri, risponderà positivamente.