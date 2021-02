Euronics: all'asta i 7 negozi della Lombardia, anche quello di Como

I sette punti vendita lombardia di Galmberti - Euronics andranno all'asta il 4 febbraio 2021. Tra questi c'è anche il negozio di Como. a come andrà l'asta si capirà anche quale sarà il futuro dei circa 200 dipendenti rimasti nella storica catena di prodotti elettronici fondata negli anni Ottanta in Brianza.

I sette punti vendita all'asta sono i due di Milano (situati in corso Buenos Aires e in via Solari), e quelli di Seregno, Como, Pavia e Lonato del Garda. C'è anche il negozio di Limbiate che è il quartier generale della catena, dove è situato anche il magazzino e dove hanno sede la logistica per le vendite online e gli uffici amministrativi.

Dopo quasi un anno di amministrazione straordinaria a causa dello stato di insolvenza è arrivato il giorno cruciale per Galmberti Spa. Chiunque si aggiudicherà l'asta dovrà garantire un biennio di attività e i livelli occupazionali invariati. .

Galimberti spa è una delle nove imprese indipendenti che hanno costituito il gruppo di acquisto italiano Euronics Spa. In poche parole la catena è costituita da punti vendita che pur avendo la stessa insegna sono guidati da realtà imprenditoriali autonome.