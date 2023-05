La storia di Gabriella che ha creato gli zoccoli dedicati a Como e al suo Lago

Gabriella Sala è una donna intraprendente e creativa che non ha perso la voglia di sognare e regalare sogni. Cresciuta sul Lago di Como ha sempre avuto la passione per l'arte e il bello e da autodidatta ha cominciato a creare, matita alla mano, abiti e accessori.

"Facevo tutt'altro - ci racconta telefonicamente- lavoravo in un'azienda nell'ambito dell'amministrazione. Poi, come spesso accade, un evento ha cambiato radicalmente la mia vita e allora ho deciso di reinventarmi e seguire la mia passione e nel 2019 ho fondato Le Gabrielle, un'azienda di prodotti artigianali e completamente Made in Italy".

"Mi sono ricordata dei miei bisnonni che indossavano sempre gli zoccoli. Sono un accessorio duro e forte, che resiste al tempo e io ho pensato di ingentilirlo". Como e il suo lago sono una grande ispirazione per lei e non a caso la sua nuova collezione estiva si chiama Le Comelle, in onore della città di Como.

"Ogni disegno è unico e quindi non esiste un paio uguale all'altro. Ispirandomi a Como e al lago ho pensato a delle Clogs (zoccoli) fatte con materiali naturali, vezzi pratici, pellami ultra soft riciclati, legni pregiati e riciclati e dettagli effetto sorpresa".

"La produzione - ci spiega - è lenta in modo ragionevole perché ogni zoccolo è realizzato a mano. Non importa essere veloci perché per fare bene le cose, occorre tempo, amore e cura. Possedere un oggetto vivo che rimarrà per sempre con chi lo ha acquistato: questa è la sfida della Maison comasca". Che significa, in soldoni, non solo riciclare materiali pregiati ma anche che Le Comelle non sono un prodotto usa e getta ma aggiustabili e che durano una vita intera.

"Ho recuperato l’idea dal passato per portartela nel futuro.Futuro/Passato. Arrivati ad un certo punto della nostra vita dobbiamo decidere cosa fare. Ancorarci al passato, per paura di perdere quello che abbiamo, o lasciarlo andare e guardare al futuro. Il futuro può far paura perché è sconosciuto ma è anche emozionante perché può farti battere di nuovo il cuore e farti vivere emozioni che pensavi non fossero più possibile vivere.

Il futuro è libertà, è la nuova possibilità per realizzare i propri sogni. Il passato può anche averti lasciato dei segni impossibili da cancellare che ti accompagneranno per tutta la vita ma è passato".

Una donna e imprenditrice forte e gentile, che crede in questo suo sogno che si sta man mano avverando: le sue creazioni hanno già molto successo e sta pensando ad aprire, in futuro, un punto vendita fisico anche a Como. Per ora se volete le Clogs del Lago di Como, potete contattarla via Instagram.