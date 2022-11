Despar apre a Mariano Comense, ma prima arriva il Food Truck

Il vero e proprio supermercato aprirà a Mariano Comense i primi di dicembre. Così, in attesa, per farsi conoscere sul territorio marianese arriva il Food Truck di Intespar con molte iniziative per i cittadini.

Il Food Truck di Interspar sarà a Mariano Comense: da lunedì 7 a martedì 29 novembre, il truck con l’insegna dell’abete, appositamente attrezzato per ospitare degustazioni, aperitivi ed eventi, farà tappa in Piazza Mercato di Via Kennedy – angolo Via Spaino, anticipando l’apertura prevista a inizio dicembre del nuovo punto vendita Interspar gestito da Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia.

I prodotti e i produttori del territorio, tra cui Birrificio Rurale, Cantina Nino Negri, Cantina Castel Faglia, Carozzi Formaggi, Fumagalli Salumi e l’Oleificio di Moniga, nonché i moltissimi prodotti a marchio Despar tra cui vini, birre, salumi e formaggi, saranno i protagonisti delle degustazioni guidate e degli eventi che saranno ospitati nel truck, dando l’occasione a quanti parteciperanno di fare esperienza dei prodotti raccontati e cucinati da esperti e professionisti accuratamente selezionati da Despar.

Con questa iniziativa, Aspiag Service e il marchio Despar avranno così l’occasione di farsi conoscere dai cittadini di Mariano Comense, raccontando i punti di forza dell’offerta di Despar fatta di convenienza, qualità e risparmio che i clienti potranno trovare nel punto vendita di prossima apertura, nonché i valori di vicinanza al territorio e attenzione alle persone sui quali il marchio dell’abete costruisce ogni giorno il proprio percorso di sviluppo.

Accanto alle degustazioni, il programma prevede anche incontri dedicati ai bambini alla scoperta delle “merende di una volta” e due appuntamenti speciali, denominati “Cibo e Sport – La merenda dello sportivo”, in cui a raccontarsi e a raccontare la loro storia saranno Vanessa Ferrari, campionessa del mondo di ginnastica artistica e atleta olimpionica, eSonny Colbrelli, campione italiano ed europeo, re della Roubaix 2021, che dopo un arresto cardiaco alla Vuelta Catalunya ha abbandonato l’attività agonistica e iniziato una nuova vita. L’appuntamento con Sonny Colbrelli è in programma sabato 12 novembre dalle ore 16:30 alle ore 18:00, mentre quello con Vanessa Ferrari si terrà sabato 26 novembre dalle ore 16:30 alle 18:00.