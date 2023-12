In arrivo un finanziamento di 110mila euro per rinnovare gli autobus comaschi

L'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese ha rafforzato la sua collaborazione con le aziende di trasporto e i Comuni coinvolti nel servizio pubblico locale. In un gesto tangibile di supporto, l'Agenzia ha destinato la considerevole somma di 395.320 euro per migliorare l'efficienza del trasporto pubblico locale attraverso l'acquisto di nuovi autobus, paline e pensiline.

Contributi per il rinnovamento del parco automezzi

I fondi stanziati sono stati distribuiti strategicamente tra Consorzio Trasporti Pubblici Insubria S.c.a.r.l. di Varese (110.500 euro), Linee Lecco spa (118.820) e ASF Autolinee di Como (110.500 euro) che hanno ricevuto contributi per l'acquisto di nuovi automezzi. Un'imponente iniziativa per rinnovare il parco automezzi e migliorare la qualità complessiva del servizio offerto. Inoltre, i Comuni di Cremeno e Cassina Valsassina in provincia di Lecco hanno ricevuto rispettivamente 40.500 euro e 15.500 euro per l'acquisto di nuove pensiline.

Una decisione strategica

La radice di questa iniziativa risiede nella deliberazione del cda dell'Agenzia datata 4 ottobre, che ha approvato l'allocazione di 395.320 euro provenienti dall'avanzo libero di amministrazione. Questa somma è stata destinata a un contributo in conto capitale per le aziende di trasporto e i comuni impegnati nel bacino di competenza. Attraverso un bando specifico, l'Agenzia ha mirato a sostenere progetti volti al potenziamento del trasporto pubblico locale, promuovendo l'acquisto di autobus e infrastrutture mirate a migliorare l'esperienza di viaggio per diverse categorie di utenza.