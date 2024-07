La Fiat Topolino sbarca da Unieuro e si comprerà con 39 euro al mese: ecco dove

Una novità che piacerà a molti: la mitica Fiat Topolino si potrà acquistare da Unieuro e con rate da 39 euro. Unieuro e Fiat annunciano l’avvio di una collaborazione strategica che vede protagonista la Nuova Topolino, l’eclettico quadriciclo votato alla mobilità sostenibile, alla felicità e alla Dolce Vita.

Sono stati selezionati per il momento 20 punti vendita Unieuro in tutta Italia, 4 in Lombardia. Il più vicino a Como è quello di Varese. Gli altri Unieuro lombadi dove sarà disponibile sono Milano, Cremona e Cesano Boscone.

In questi punti verrà allestita un'area speciale dedicata alla Topolino, completa di accessori abbinati allo stile del veicolo. Tra questi, si trovano una borsa portaoggetti spaziosa, un ventilatore USB, un altoparlante Bluetooth, una borraccia termica e due copri sedili che possono diventare teli da mare. Questi accessori, insieme alla microcar, saranno disponibili anche online e presso i concessionari Fiat. Progettata dal Centro Stile Fiat di Torino, la Topolino è una soluzione accessibile per chi desidera una mobilità sostenibile senza l'impegno economico di un'auto a zero emissioni.

La nuova collaborazione tra Fiat e Unieuro punta a promuovere la mobilità sostenibile urbana, avvicinando la storica Fiat Topolino agli abitanti delle nostre città. La partnership mira a rivoluzionare la percezione della mobilità, integrando prodotti tecnologici e digitali con i veicoli tradizionali. Un connubio non semplice, che Fiat ha saputo affrontare portando la Topolino all’interno della grande distribuzione elettronica italiana.

L'accostamento tra Fiat e Unieuro potrebbe non essere immediatamente intuitivo per chi associa Fiat alla lunga tradizione automobilistica del Bel Paese. Tuttavia, il contesto attuale vede una crescente contaminazione tra mobilità e tecnologia, come ci spiega Gaetano Thorel, responsabile dei marchi Fiat e Abarth: "Questa partnership è nata dalla consapevolezza che, come Fiat, anche Unieuro è un leader italiano. La Topolino non è una semplice automobile, ma un dispositivo di mobilità che risponde alle sfide future in termini di propulsione, design e funzionalità."