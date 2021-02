Euronics Galimberti, posti di lavoro a rischio anche a Como

Un’audizione urgente in Commissione Lavoro per Galimberti/Euronics. A chiederla è il consigliere regionale del Pd, Angelo Orsenigo che spiega: “La condizione economica e occupazionale della Galimberti, storica catena di negozi di elettrodomestici, è gravissima. Dopo quasi un anno di amministrazione straordinaria la Sezione fallimentare del Tribunale di Milano ha autorizzato la cessione dei 7 punti vendita situati tra Como, Limbiate, Seregno, Milano, oltre che Lonato del Garda e Pavia. Il rischio reale è che non ci siano offerte d’acquisto, il che porterebbe a breve al licenziamento di 250 lavoratori.

"Per questo - aggiunge Orsenigo - chiediamo siano ascoltati in Commissione Attività produttive il Commissario straordinario, le organizzazioni sindacali e datoriali. L’urgenza è trovare una soluzione a una vertenza che rischia altrimenti di andare a peggiorare la pesante crisi del settore, già aggravata dalla pandemia, che lascia poche possibilità di ricollocazione in caso di perdita dell’occupazione. Chiediamo alla Regione di fare la sua parte, sia aiutando con la ricerca di nuovi player che nell’attivazione di politiche attive e di ricollocamento. L’obiettivo primario deve essere salvare l’attività, con l’intervento di un nuovo imprenditore e garantire l’intero perimetro occupazionale”.