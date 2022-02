Esselunga apre il nuovo super store a Fino Mornasco

Domani, mercoled' 16 febbraio 2022, Esselunga aprirà il nuovo super store a Fino Mornasco, in viale Risorgimento. Saranno circa 4500 metri quadri di negozio. Lo store aprirà le porte dalle 7.30 del mattino fino alle 21. Il punto vendita di Fino Mornasco è il quinto tra Como e provincia (gli altri sono a Camerlata, Dadone, Lipomo, Solbiate Comasco) e si candida a essere un concorrente non da poco conto per i supermercati come i Bennet di Cassina Rizzardi e Montano Lucino o l'Iper di Grandate. Il personale del nuovo negozio di Fino è stato reclutato attraverso una nuova procedura, il Virtual Job Day, un evento che Esselunga ha promosso per selezionare nuovi dipendenti per il Comasco.

Sabato 12 febbraio a Fino Mornasco è stato chiuso il passaggio a livello della stazione sempre in via Risorgimento ed è stato inaugurato il sottopasso che decongestionerà la viabilità dell'area: scompariranno le immense code in attesa del passaggio dei treni. Nell'occasione della chiusura del sottopasso il sindaco Roberto Fornasiero ha dichiarato che proprio in concomitanza con l'apertura del nuovo super store di Esselunga si capirà la reale incidenza di questo intervento sulla viabilità di Fino Mornasco che ora può contare anche sulla nuova rotatoria all'ingresso dell'autostrada.