Il progetto del maxi hotel di lusso da 110 camere affacciato sul Lago di Como

L'annuncio (aggiornato pochi giorni fa, il 21 dicembre 2023) è apparso su vari siti immobiliaristici e l'agenzia che lo ha lanciato è la Profi Immobilien srl, con sede a Merano in Trentino Alto Adige. A Dongo è in vendita per 6,5 milioni di euro un terreno di 10.600 mq affacciato sul lago e la cui destinazione è la costruzione di un hotel di lusso, come dal progetto realizzato dall’ingegner Sergio Maffia. Entriamo nei dettagli dell'annuncio.

"Benvenuti in uno dei più rinomati luoghi turistici d'Italia: sulle sponde dell'incantevole Lago di Como! Qui vi presentiamo un terreno edificabile unico, situato proprio su questa idilliaca distesa d'acqua, che offre una vista mozzafiato sulle sue acque cristalline. Questo terreno è destinato alla costruzione di un hotel di lusso e promette di essere un luogo ricco di prestigio e successo.



Con una generosa superficie di 10.600m² e un'imponente cubatura di 27.000m³, questa proprietà offre tutte le premesse per realizzare il vostro hotel dei sogni. Dispone già di tutte le necessarie autorizzazioni per la costruzione di un hotel 4*S con 110 camere e suite, ristoranti, aree fitness, spa, parcheggi e molto altro ancora. Non dovrete preoccuparvi di ritardi burocratici o dell'ottenimento di ulteriori autorizzazioni. Questo terreno edificabile offre l'opportunità perfetta per investitori o fondi che desiderano consegnare un hotel di lusso a un rinomato gruppo alberghiero e ottenere un rendimento significativo sul capitale investito. È anche ideale per catene alberghiere che desiderano costruire e gestire un esclusivo hotel dei sogni sul suggestivo Lago di Como.



Immaginate il vostro hotel che si erge sulle sponde del Lago di Como, affascinando gli ospiti con il suo design elegante, il servizio di prima classe e la vista panoramica mozzafiato sull'acqua. Ogni soggiorno diventerà un'esperienza indimenticabile che farà tornare i vostri ospiti ancora e ancora.



Il Lago di Como è famoso per la sua natura mozzafiato, i villaggi suggestivi e le meraviglie storiche. I vostri ospiti saranno entusiasti della varietà e della bellezza di questa regione, mentre godranno delle vostre eccellenti strutture e comodità.



Approfittate di questa opportunità unica per costruire un hotel di livello superiore sul Lago di Como. Contattateci oggi stesso per ulteriori informazioni e per realizzare il vostro sogno. Il prossimo capitolo della vostra storia di successo vi attende già!"