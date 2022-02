Caro energia, la protesta del Comune di Como: si spengono le luci su Tempio Voltiano e fontana di Camerlata

Anche il Comune di Como aderisce alla protesta simbolica promossa da Anci Lombardia (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) per denunciare l’incremento straordinario dei costi delle materie prime e dell’energia, che nei Comuni mette a rischio perfino i servizi essenziali. Giovedì 4 febbraio, dalle ore 20, si spegneranno le luci sulla fontana di Camerlata e sul Tempio Voltiano, individuati come monumenti simbolo della città per questa iniziativa. Oltre che sulle famiglie e sulle imprese, i costi fortemente aumentati per moltissimi servizi erogati dai Comuni, come l’illuminazione pubblica, il riscaldamento, tutti gli impianti comunali, si ripercuote pesantemente sull’equilibrio di parte corrente dei bilanci e sulla possibilità di mantenerlo.

"Sono fortemente preoccupato per questi aumenti particolarmente significativi - dichiara il sindaco Mario Landriscina - Al fine di trovare le coperture economiche previste, ove non si concretizzasse un adeguato intervento di sostegno, per rispettare gli equilibri di bilancio sarebbero messe a repentaglio altre spese previste, sacrificando obbligatoriamente altri progetti a cui l’amministrazione tiene moltissimo".