Case vacanza e strutture extra alberghiere del lago di Como: un corso per imparare a gestirle

L'incredibile boom turistico del territorio del lago di Como ha portato numerosi cittadini privati a scegliere di mettere in affitto la propria casa come alloggio vacanza dedicato ai turisti. C'è chi ha scelto questa opzione già da tempo e chi, invece, vorrebbe farlo. In entrambi i casi il corso organizzato da Confcommercio Como con il patrocinio della Camera di Commercio rappresenta una buona opportunità per conoscere tutti gli obblighi a cui adempiere o per restare aggiornati sulle novità legislative in materia di gestione di strutture extra-alberghiere.

Il corso mensile

Confcommercio Como riproporrà ogni mese (per tre mesi) il corso di formazione gratuito intitolato “Come avviare un’attività ricettiva extra alberghiera”. Il corso si terrà il 28 settembre, 24 ottobre e 23 novembre, dalle ore 9 alle ore 12. Il corso si terrà in forma ibrida: in presenza presso la sede di Confcommercio Como in via Ballarini 12 oppure online su piattaforma Google Meet a scelta del partecipante. I corsi sono aperti anche a chi già gestisce la propria struttura ricettiva e desidera approfondirne la gestione, rimanendo aggiornato sulla normativa vigente.

Come iscriversi

Per ogni informazione e per partecipare gli interessati possono contattare Confcommercio Como al numero 031 2441 oppure scrivere a info@confcommerciocomo.it

L'importanza di essere in regola

“Sono ormai più di dieci anni che Confcommercio Como offre alle strutture ricettive extralberghiere un supporto a 360° su tutto ciò che riguarda la loro attività – afferma il direttore di Confcommercio Como Graziano Monetti – dalla normativa agli adempimenti fino ai numerosi corsi, sia obbligatori che facoltativi, che l’Associazione organizza ciclicamente per questo settore”. Il corso si propone di fornire ai partecipanti quelle nozioni necessarie per avviare e gestire in piena autonomia la propria struttura ricettiva. Tra gli argomenti oggetto dei corsi la normativa regionale di riferimento, gli adempimenti obbligatori per l’avvio dell’attività (Scia, Questura, Provincia, imposte di soggiorno), la gestione fiscale dell’attività in forma privata o imprenditoriale e un breve approfondimento sul tema delle locazioni turistiche. “I corsi saranno occasione anche per approfondire il pacchetto di servizi, recentemente aggiornato e arricchito che Confcommercio Como riserva ai propri Associati – aggiunge la Presidente del gruppo Paola Gonella – oltre alle numerose opportunità di cui le singole strutture possono usufruire”. Al termine dei vari incontri verrà inoltre distribuito a tutti i partecipanti un vademecum con tutti gli adempimenti obbligatori oltre che del materiale illustrativo dei servizi offerti dall’associazione.