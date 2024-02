A Como il convegno sulla nuova riforma fiscale: le opportunità di Investimento

Il 15 febbraio 2024, dalle ore 09.30 alle 13.30, si terrà il convegno intitolato "La nuova riforma fiscale e le nuove opportunità di investimento decreto-legge 19 settembre 2023 n. 124 ZES – UNICA". L'evento si svolgerà nella sala "Spazio Diaz" in Via Armando Diaz a Como. Questo evento offre un'importante occasione per esaminare a fondo le implicazioni e i vantaggi della recente riforma tributaria.

Durante il convegno, i partecipanti avranno modo di approfondire le nuove normative fiscali e comprendere come queste potrebbero influenzare le loro attività economiche e commerciali. Dallo studio dei principi generali alla disamina dei dettagli operativi, l'evento fornirà una visione completa delle opportunità e delle sfide derivanti dalla nuova riforma fiscale.

Un punto chiave del convegno sarà dedicato all'illustrazione degli investimenti previsti dal Decreto-Legge del 19 settembre 2023, n. 124, noto come "ZES unica". Questo comprende una serie di incentivi e agevolazioni per gli investitori, volti a promuovere lo sviluppo economico e la creazione di nuove opportunità di business.

Un altro aspetto cruciale del convegno riguarderà i benefici offerti dai fondi destinati alla formazione del personale dipendente. In un contesto in continua evoluzione, l'aggiornamento delle competenze è fondamentale per migliorare le performance aziendali e lavorative. Durante l'evento, saranno esaminate le diverse opportunità offerte dai fondi di formazione, con particolare attenzione alle modalità di accesso e all'utilizzo ottimale delle risorse per garantire una crescita professionale e aziendale sostenibile nel lungo periodo, con copertura dei costi da parte del fondo stesso.

Il convegno rappresenta un'opportunità unica per i professionisti e gli operatori del settore di acquisire conoscenze dettagliate sulle nuove normative e di esplorare le opportunità di investimento offerte, massimizzando i benefici derivanti dai fondi di formazione. Attraverso approfondimenti mirati, i partecipanti potranno comprendere appieno le procedure necessarie per sfruttare al meglio le nuove opportunità.

Inoltre, è previsto l'intervento dell'onorevole Alberto Luigi Gusmeroli, uno dei "padri" della riforma fiscale, che offrirà spunti sulle nuove opportunità derivanti dall'entrata in vigore delle normative. Il convegno si concluderà con un approfondimento sull'istituzione del concordato preventivo biennale, uno dei pilastri della riforma tributaria, con l'illustrazione dei meccanismi applicativi della nuova legge.

Il programma del convegno

Il convegno inizia con la registrazione dei partecipanti alle ore 09.30, seguita da saluti introduttivi che saranno annunciati a breve.

Dopo l'apertura dei lavori, ci saranno una serie di interventi da parte di esperti nel campo della formazione continua e degli investimenti.

Alle 10.30, il Raffaele Modica, Direttore Generale del Fondo Conoscenza, presenterà il "Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua", illustrando gli strumenti e le opportunità offerte dal Fondo per fare formazione a costo zero.

Successivamente, alle 10.45, il Fabio Sciuto, Amministratore Unico di Centro Studi Area Sud S.r.l., discuterà delle "nuove opportunità di investimento offerte dal Decreto-Legge 19 settembre 2023, n.124", noto come ZES unica. Verranno anche presentate le modalità operative e le procedure per lo sviluppo di piani formativi finanziati dal Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua.

Dopo una pausa caffè alle 11.00, alle 11.20 avrà luogo un'interessante discussione sulla "riforma fiscale". L'Onorevole Alberto Luigi Gusmeroli, Presidente della Commissione Attività Produttive Commercio e Turismo alla Camera dei deputati, e Co-Relatore alla Delega per la Riforma Fiscale, affronterà i nuovi decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale, i principi generali, i tempi di attuazione e altre questioni relative ai tributi, ai procedimenti e alle sanzioni. Sarà affiancato da Stefano Mazzocchi, Partner di MC Consulting.

Infine, alle ore 13.00 sarà dedicato del tempo per domande e risposte, seguito dalla chiusura dei lavori alle ore 13.30.