Como, consulenza notarile gratuita: come chiedere appuntamento

Il Comune di Como, in collaborazione con il Collegio notarile di Como, offre alla cittadinanza un servizio di consulenza notarile gratuita di giovedì mattina dalle 9.30 alle 12.30, su appuntamento, per esempio per pareri su compravendite, successioni e rogiti (ma anche altre questioni). Per fissare un appuntamento è necessario contattare il numero 031.252043 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.