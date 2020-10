Consercenti Como scrive ai sindaci della provincia: "Sospendere pagamento osp fino a dicembre"

Il direttore di Confesercenti Como, Angelo Basilico, ha scritto oggi ai Sindaci dei 148 Comuni della provincia di Como per rammentare che il Governo ha previsto per le attività commerciali l’esenzione fino al 15 Ottobre dal pagamento del Canone di occupazione del suolo pubblico e per chiedere alle amministrazioni di prendere in considerazione l’estensione dell’esenzione fino al 31 Dicembre 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“L’amministrazione di Tremezzina e il sindaco Mauro Guerra hanno previsto l’estensione al 31 Dicembre 2020 dell’esenzione dal pagamento del Canone di occupazione del suolo pubblico per le attività commerciali. Una misura di buon senso – afferma Basilico – che pensiamo possa essere replicata anche dalle altre 147 amministrazioni della provincia di Como in un momento di grave emergenza internazionale dove è necessario fare tutti la nostra parte per sostenere le imprese ed evitare chiusure e licenziamenti che innescano diseconomie. Tremezzina ha previsto anche la riduzione della Tari e dei canoni di affitto per locali comunali ad uso commerciale: altre due misure che le altre amministrazioni potrebbero prendere in considerazione per dare sollievo alle imprese”.