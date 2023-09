Confcommercio: Daniela Cammarata prima donna presidente dei Giovani Imprenditori

Nella sede di Confcommercio Como è stato rinnovato il Gruppo dei Giovani Imprenditori con l’elezione del nuovo Presidente. Davide Carnevali e il suo Consiglio lasciano dopo 5 anni diottimo lavoro e di innumerevoli iniziative che hanno caratterizzato il Gruppo per vitalità e operosità. La guida è passata ora a Daniela Cammarata, titolare dell’agenzia immobiliare “Edil Casa” di Olgiate Comasco che ha dichiarato di voler proseguire la strada intrapresa con entusiasmo, voglia e passione. Daniela è la prima donna a diventare Presidente del Gruppo Giovani in Confcommercio Como.

“Ringrazio il Presidente uscente Davide Carnevali - afferma Daniela Cammarata – e i membri del precedente Direttivo che mi hanno accompagnato in questi anni. È per me un grande onore poter guidare, con il supporto indispensabile della Direzione di Confcommercio Como e della struttura, un gruppo fondamentale per la mia Associazione, quello dei Giovani Imprenditori. Continuo fortemente a credere nell’importanza di aggregazione e condivisione e nella potenzialità che l’unione può dare”. Con Daniela Cammarata, i Consiglieri: Mehran Rafi, Iannotta Stefano, Patorniti Giosuè, Sassi Andrea, Zanetti Federico. Prossimo appuntamento del gruppo l’evento “GIFT - Regala un sorriso” che consiste nel donare un sorriso a moltissimi piccoli ospiti dei reparti di pediatria e delle case-famiglia della provincia.