Asst Lariana cerca 4 nuovi addetti alla vigilanza: il concorso

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana di Como ha indetto un concorso per la selezione di quattro addetti alla vigilanza a tempo indeterminato. Si può inviare la domanda di partecipazione entro il 19 ottobre 2023. Va precisato che un posto tra quelli messi a selezione è riservato in via prioritaria a volontari delle forze armate.

Requisiti

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno dei Paesi della UE; idoneità fisica; godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo; età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo; diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico; 5vanni di esperienza professionale come addetto alla vigilanza o guardia particolare giurata nelle pubbliche amministrazioni o imprese private.

La selezione

La selezione avverrà slla base dei titoli e del superamento di due prove d’esame. Prova pratica: consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo da selezionare. La prova potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o a multipla. Prova orale: verterà su materie attinenti al ruolo da ricoprire.

Domanda

Per iscriversi al concorso è necessario presentare la domanda entro il 19 ottobre 2023 esclusivamente online, previa registrazione a questo link, accessibile con SPID o CIE. La partecipazione al concorso richiede il versamento di 10 euro quale contributo delle spese concorsuali.