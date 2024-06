Offerta di lavoro, Trenord assume nuovi capitreno: come partecipare alla selezione

A partire dalle ore 12 di domani, martedì 4 giugno, Trenord aprirà le selezioni per nuovi capitreno. Gli interessati avranno la possibilità di inviare la propria candidatura per entrare a far parte del team responsabile del servizio a bordo delle oltre 2200 corse giornaliere effettuate in Lombardia, in sette province delle regioni vicine e sul collegamento aeroportuale Malpensa Express. La finestra per partecipare alla selezione resterà aperta fino al 20 giugno 2024, seguendo le indicazioni che saranno rese disponibili domani sulla pagina 'Lavora con noi' del sito trenord.it.

Il ruolo del capotreno

Il capotreno gioca un ruolo cruciale nel garantire il rispetto degli standard di sicurezza durante ogni corsa. Essendo il volto dell’azienda per i viaggiatori, il capotreno è incaricato di organizzare e gestire la comunicazione e l’assistenza a bordo.

I candidati che supereranno la selezione parteciperanno a un percorso formativo organizzato da Trenord, volto ad acquisire le competenze necessarie. Il corso avrà una durata di sei mesi e includerà esami teorici e pratici, oltre a un periodo di tirocinio. Questi passaggi sono essenziali per conseguire l’abilitazione a capotreno.

Requisiti per la candidatura

Per partecipare alla selezione, i candidati devono possedere un diploma di scuola media superiore o una laurea. È richiesta una buona padronanza della lingua inglese e, preferibilmente, di altre lingue straniere.

Inoltre, i candidati devono essere disponibili a spostarsi in Lombardia e nelle regioni limitrofe, dimostrare flessibilità oraria, e possedere ottime capacità comunicative, attitudine al problem solving, precisione e un atteggiamento proattivo. Esperienze pregresse in ruoli a contatto con il pubblico saranno valutate positivamente.

Un'opportunità per nuovi professionisti

Questa selezione rappresenta un’opportunità significativa per chi desidera intraprendere una carriera in un ambiente dinamico e a contatto con il pubblico. Trenord cerca professionisti che possano contribuire a mantenere e migliorare gli elevati standard di servizio e sicurezza che caratterizzano l’azienda. Gli aspiranti capitreno sono invitati a preparare la documentazione necessaria e a consultare la pagina “Lavora con noi” del sito trenord.it per maggiori dettagli sulle modalità di candidatura e sui requisiti specifici.