Il comune più povero d'Italia è in provincia di Como: la nuova classifica

L'Ufficio studi della Cgia di Mestre anche quest'anno ha analizzato i dati del ministero dell'Econonia e delle Finanze che si riferiscono alle dichiarazioni dei redditi del 2021. Ne deriva uno spaccato del nostro Paese che vede i comuni del Nord Italia dominare la classifica dei più ricchi anche se ci sono segnali di impoverimento anche al Nord Italia. tra i primi 50 comuni più poveri ben 11 sono in settentrione. Una spiegazione potrebbe essere che si tratta per lo più di paesi di montagna che hanno subito negli anni iil fenomeno dello spopolamento.

Il comune più povero d'Italia, in base ai dati forniti dal Ministero dell'Econmia e delle Finanze è in provincia di Como. Si tratta di Cavargna, la città italiana con il reddito più basso: sono 6.314 euro dichiarati nel 2021 dai suoi 94 contribuenti. Ma la spiegazione sarebbe nel fatto che quasi tutti lavorano in Svizzera e pagano nella Confederazione le imposte: i redditi medi dei frontalieri non vengono rilevati nella statistica del Ministero delle Finanze che si basa sui redditi dichiarati solo in Italia.

I primi 5

Tra i primi 5 comuni più ricchi abbiamo una nuova entrata: Varenna, affacciata sul lago di Como, è al quinto posto con un reddito medio di 42.254 euro. Al primo posto Lajatico in Toscana con 57.508 euro di reddito medio, seguita da Basilio in Lombardia (49.325) e Bogogno in Piemonte (42.366). Milano il capoluogo della Lombardia è al 12° posto con 37.189 di reddito medio. Altri capoluoghi lombardi nella parte alta della classifica sono Monza al 33° con 32.237 euro, Bergamo al 39° con 31.883 euro e Pavia al 57° con 30.606 euro.

Per quanto riguarda Como non risulta tra le prima 50 città con reddito più alto, ma neanche nel fondo della classifica.