Como, tornano i negozi aperti giovedì sera

Confcommercio Como coinvolge i negozi del centro città in un’azione di valorizzazione del commercio di vicinato. Si tratta di Shopping sotto le stelle, iniziativa sperimentale che vedrà i negozi di Como aperti tutti i giovedì, dal 23 giugno al 28 luglio, fino alle ore 22:30.

La proposta parte da alcuni commercianti del centro: “Vogliamo rendere i negozi protagonisti delle sere d’estate - afferma Claudia Rossini, commerciante ideatrice dell’iniziativa e consigliere Gruppo Moda di Confcommercio Como – soprattutto dopo il periodo di chiusure e restrizioni appena passato, abbiamo pensato di provare con una serata interamente dedicata allo shopping nel centro città”.

Considerati gli ottimi numeri di presenze turistiche registrate sul territorio, l’iniziativa risponde alle nuove esigenze della città sempre più focalizzata sul fattore turismo, come afferma Marco Cassina, Presidente Gruppo Moda di Confcommercio Como: parliamo di una città ad alta vocazione turistica senza una stagione di reale chiusura delle attività.

L’aggiunta di un’offerta di shopping serale che accompagna ma non sostituisce l’offerta diurna, si adatta alle necessità del nuovo target di visitatori. Staremo a vedere i risultati”.

Si tratta infatti di un un’iniziativa sperimentale che se condivisa e coltivata dalle attività stesse, punta a diventare parte di un circuito di eventi che già si svolgono con successo sul territorio. La scelta del giovedì sera infatti non è casuale, l’iniziativa vuole coordinarsi perfettamente con le “serate” in programma a: Erba, che partirà il 29 giugno con i mercoledì dedicati allo shopping e Cantù, che partirà il 24 giugno con i suoi venerdì sera.

Mai come quest’anno, quindi, sarà possibile approfittare delle calde sere d’estate per fare acquisti nei negozi di vicinato.

I negozi aderenti saranno riconoscibili dalla locandina ufficiale esposta in vetrina fornita direttamente dall’associazione. I negozi interessati a partecipare possono fare richiesta di adesione contattando gli uffici di Confcommercio Como: 0312441 / info@confcommerciocomo.it