Como via Diaz: chiude Carrefour, inaugura Despar

Non hanno dovuto aspettare nemmeno un giorno i residenti del centro: Carrefour in via Diaz ha chiuso il 31 maggio e il 1° giugno era già aperto, nella stessa posizione Despar.

Il supermercato in via Diaz è particolarmente utilizzato in questo periodo anche per la chiusura del Carrefour di via Boldoni per il restauro di Coin. Il supermercato resterà chiuso per lo stesso periodo necessario al restyling del palazzo di Coin ma la bella notizia è che riaprirà. Si tratta di una chiusura temporanea quindi solo per i tempi tecnici dei lavori.

Durante il periodo di ristrutturazione i collaboratori saranno ricollocati temporaneamente in altri punti vendita della regione.

Tornando in via Diaz Despar è già stato inaugurato e nella giornata di ieri sono stati anche distrubuiti buoni sconto del valore di 5 euro a tutta la clientela.