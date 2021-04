Como: Seconda Strada apre un punto vendita in via Cecilio

Un'azienda in crescita. Dopo i punti vendita di Besozzo, Varese, Olgiate Olona, Cassano Magnago, Bodio Lomnago, Vimercate, Torino e Cornaredo è arrivato il turno di Como. Il 17 aprile aprirà il nuovo punto vendita di Seconda Strada, nella galleria in via Cecilio. 1000 metri quadri di occasioni per gli amanti dei capi firmati: Calvin Klein, Marciano, Chiara Ferragni, Armani, Pepe, Jeans, Maliparmi, Desigual, Patrizia Pepe, Fred Perry, Tommy Hilfiger e Napapijri sono solo alcune delle firme proposte a Como per i fashion lovers più accaniti a caccia di prezzi super vantaggiosi.

Grande attenzione anche per l'ambiente in questi store: a Como sono stati usati, per l'arredamento "..legni derivanti da vecchi bancali e assi da ponteggio, pavimenti e muri lavorati con vernici all’acqua non inquinanti, i illuminanti a led con basso consumo energetico, vasi, mastelli e vecchi innaffiatoi riciclati per le nostre piante, fotovoltaico" così ha dichiarato Emilio Mattioni, amministratore delegato. Altra grande novità saranno collezioni in anteprima "con materiali riciclati, ecosostenibili e antibatterici già dalla collezione autunno-inverno 2021-22".

Dopo un anno di pandemia le nuove aperture sono un felice simbolo di speranza e investimento sul territorio.